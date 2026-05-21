Sergipe investe em ações preventivas durante Programa Brasil contra o Crime Organizado

Sergipe ampliou, na última quarta-feira, 20, as ações integradas de segurança pública nas divisas com a Bahia e Alagoas dentro da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, vinculada ao Programa Brasil Contra o Crime Organizado. Coordenadas pela Polícia Militar, as operações ocorreram simultaneamente em regiões estratégicas para circulação interestadual e mobilizaram unidades especializadas e batalhões operacionais em fiscalizações, bloqueios e ações preventivas de combate ao tráfico de drogas, armas e à atuação de organizações criminosas.

No Alto Sertão sergipano, equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar realizaram operações nos municípios de Poço Redondo, em Sergipe, e Pedro Alexandre, na Bahia. As abordagens ocorreram na entrada da cidade de Poço Redondo e no povoado Santa Rosa do Ermírio, região de divisa entre os dois estados. Durante a ação, os policiais intensificaram fiscalizações de veículos e pessoas, buscando apreender armas, drogas e impedir a circulação de criminosos na região.

Em Canindé de São Francisco, na divisa com Alagoas, o policiamento foi reforçado na região de acesso ao município de Piranhas, com atuação do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), especializado em operações no sertão nordestino.

Na região Centro-Sul, equipes do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI), do 11º Batalhão da Polícia Militar e da Companhia Independente de Policiamento com Cães realizaram ações preventivas no município de Tobias Barreto, na divisa com Itapicuru, na Bahia.

Já no município de Simão Dias, as operações ocorreram em áreas de acesso à cidade baiana de Paripiranga, reunindo equipes do 10º Batalhão da Polícia Militar, do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e da 4ª Companhia Independente. As equipes reforçaram pontos de bloqueio e fiscalização em rodovias estratégicas.

Programa Brasil Contra o Crime Organizado

As ações integram uma mobilização nacional iniciada no último dia 12 de maio e coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com os estados. A proposta é fortalecer a atuação integrada das forças policiais no enfrentamento às organizações criminosas, ampliar o controle em áreas de fronteira interestadual e reduzir a circulação de drogas, armas e recursos utilizados por grupos criminosos.

Segundo o Comando Geral da Polícia Militar de Sergipe, a participação do estado na operação reforça as estratégias já adotadas pelo Governo de Sergipe e pela Secretaria da Segurança Pública, com investimentos em inteligência, integração entre forças policiais e ampliação das ações ostensivas em regiões consideradas sensíveis para o combate à criminalidade.

Fonte: SSP/SE