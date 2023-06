Sergipe: Jovem desaparecida é assassinada pelo namorado

A jovem Nayara Barbosa dos Santos, de 24 anos, que estava desaparecida desde a última terça-feira, 30, foi assassinada pelo namorado. Seu corpo foi encontrado no Cemitério do povoado Terra Caída, no município de Indiaroba, Sergipe.

Segundo a família, o principal suspeito é o atual namorado da jovem e a motivação seria por ciúmes de um ex-companheiro da vítima. O homem confessou o crime, indicou o local onde o corpo foi ocultado e foi conduzido para a delegacia da cidade.

Já a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Estância, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), informou que o crime de feminicídio que ocorreu no dia 30 de maio, em Estância. “O investigado foi preso em cumprimento a mandado de prisão, após horas de depoimento, nesta sexta-feira 2, e ele já foi transferido para Aracaju”, acrescentou.

Desaparecimento

Nayara estava na residência de uma amiga, quando deixou sua moto no local e disse que ia sair com outros colegas. Ela tinha sido vista pela última vez com o namorado. Após ela não retornar, a família acionou a polícia.