Sergipe Junino começa nesta quarta-feira em Aracaju

Falta pouco para que turistas e sergipanos conheçam o melhor do São João do interior de Sergipe. Nos dias 6, 7 e 8 de maio, o estacionamento do Shopping RioMar recebe o Sergipe Junino, evento que reúne cultura, gastronomia, dança, história e culinária típica. Nossa Senhora do Socorro, Riachuelo, Lagarto, Moita Bonita e Itabaiana estão entre os municípios confirmados.

A programação reunirá diversas cidades sergipanas, que apresentarão ao público suas tradições por meio de atrações musicais, artesanato e culinária regional, fortalecendo a identidade cultural e encantando moradores e turistas.

Mais do que uma celebração, o Sergipe Junino se consolida como um importante impulsionador da economia local. O período junino movimenta cadeias produtivas e gera oportunidades para costureiras, decoradores, músicos, comerciantes, produtores culturais e pequenos empreendedores, que encontram no evento uma vitrine para ampliar seus negócios e aumentar a renda.

A tradição se reflete em impactos concretos na vida de milhares de sergipanos que, direta ou indiretamente, dependem das atividades relacionadas aos festejos. O evento evidencia a força de uma engrenagem econômica e cultural que ganha ainda mais potência com o envolvimento de todo o estado.

O Sergipe Junino também se destaca como espaço de valorização da diversidade das expressões populares, reunindo quadrilhas juninas, trios pé de serra, sanfoneiros, bacamarteiros e grupos folclóricos. Soma-se a isso o trabalho minucioso de artesãos e produtores da culinária regional, que garantem ao público uma vivência genuína das tradições locais.

De norte a sul, cada município contribui com suas singularidades, compondo um grande mosaico de cultura, devoção e identidade. Ao longo dos três dias de programação gratuita, o público poderá vivenciar um retrato fiel da riqueza das festas juninas em Sergipe.

Serviço

Evento: Sergipe Junino

Data: 6, 7 e 8 de maio

Horário: das 14h às 22h

Local: Estacionamento do Shopping RioMar Aracaju

Entrada: Gratuita