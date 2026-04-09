Sergipe Junino é lançado e projeta três dias de cultura e turismo

Entre os dias 06 e 08 de maio, o estacionamento do Shopping RioMar, em Aracaju, recebeu o Sergipe Junino, evento que valoriza a cultura nordestina e promove uma imersão nos festejos juninos, considerada a principal manifestação cultural do estado.

A programação reuniu diversos municípios sergipanos, que apresentarão ao público suas tradições por meio de atrações musicais, artesanato e culinária típica, fortalecendo a identidade cultural e encantando moradores e turistas.

Mais do que celebração, o Sergipe Junino se consolida como um importante impulsionador da economia local. O período junino movimenta cadeias produtivas e gera oportunidades para costureiras, decoradores, músicos, comerciantes, produtores culturais e pequenos empreendedores, que encontram no evento uma vitrine para ampliar seus negócios e aumentar a renda.

A tradição se traduz em impacto direto na vida de milhares de sergipanos que dependem, de forma direta ou indireta, das atividades ligadas aos festejos. O evento evidencia a força de uma rede econômica e cultural que se fortalece com a mobilização de todo o estado.

O Sergipe Junino também celebra a diversidade das manifestações populares, reunindo quadrilhas juninas, trios pé de serra, sanfoneiros, bacamarteiros e grupos folclóricos, além do trabalho detalhado de artesãos e produtores da gastronomia regional, responsáveis por proporcionar uma experiência autêntica ao público.

De norte a sul de Sergipe, cada município contribui com suas particularidades, formando um mosaico de tradições, fé e pertencimento. Durante os três dias de programação gratuita, o público terá acesso a um panorama representativo da cultura junina sergipana.

O Sergipe Junino é aberto ao público e reuni cultura, entretenimento e oportunidades em um só espaço.