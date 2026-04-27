Sergipe Junino: Marcelo Lacerda e Chá de Kapiaba fazem esquenta do evento no Riomar

O Sergipe Junino acontece de 06 a 08 de maio, no estacionamento do Shopping Riomar. Mas, antes, tem um esquenta para o público já entrar no clima do período mais esperado do ano pelos nordestinos. O cantor Marcelo Lacerda e a banda Chá de Kapiaba são as atrações de um pocket show que vai animar a praça de alimentação do Riomar.

Marcelo Lacerda vem se consolidando no forró e vai mostrar todo o seu talento, com muito balanço, para o público dançar. Ele começou sua trajetória ainda no Ceará e, depois, seguiu para Lagarto, onde mora atualmente. A agenda movimentada mostra que o artista está ganhando espaço nas festas pelo estado. Jovem, ele vem conquistando destaque e já dividiu o palco com artistas como Natanzinho Lima, Neiff, Eve Sandes e Robson Playboyzinho.

Já a banda Chá de Kapiaba é um dos grandes nomes do forró eletrônico em Sergipe. Desde a década de 1990, faz o público dançar ao som do forró romântico. Após uma pausa de 17 anos, a banda está de volta com os cantores Janaína, Nininho e Daniel e promete fazer o público relembrar grandes sucessos.

É no ritmo do forró que o Sergipe Junino chega para mostrar a potência cultural e artística do nosso estado. O evento valoriza a cultura nordestina e promove uma imersão nos festejos juninos, considerados a principal manifestação cultural do estado.

A programação reunirá diversos municípios sergipanos, que apresentarão ao público suas tradições por meio de atrações musicais, artesanato e culinária típica, fortalecendo a identidade cultural e encantando moradores e turistas.

O Sergipe Junino é aberto ao público e promete reunir cultura, entretenimento e oportunidades em um só espaço.

Foto/divulgação – Banda Chá de Kapiaba