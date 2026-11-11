Sergipe lidera o Nordeste e alcança 3º lugar no Brasil em emprego formal do turismo

Sergipe registrou o maior crescimento do Nordeste e alcançou o terceiro lugar no ranking nacional de geração de empregos formais no turismo, com avanço de 22,8% entre setembro de 2023 e setembro de 2026. De acordo com levantamento do Ministério do Turismo (MTur), o número de trabalhadores com carteira assinada nas atividades turísticas passou de 18.437 para 22.646, representando a criação de 4.209 novos vínculos empregatícios no período de três anos.

Para a secretária de Estado do Turismo, Daniela Mesquita, o resultado demonstra que os investimentos e as estratégias de promoção do destino Sergipe estão produzindo efeitos concretos na economia e na geração de oportunidades para a população. “Esse crescimento é resultado de um trabalho contínuo do Governo do Estado, por meio da Setur, para ampliar a visibilidade de Sergipe nos mercados emissores, fortalecer nossa presença em feiras, promover capacitações e aproximar o destino dos agentes e operadores de viagens. Também temos trabalhado na captação e realização de grandes eventos, que atraem visitantes, ampliam o tempo de permanência dos turistas e movimentam toda a cadeia produtiva. Quando conseguimos atrair mais pessoas e fazer com que elas permaneçam por mais tempo em nosso estado, fortalecemos os empreendimentos e criamos novas oportunidades de emprego e renda para os sergipanos. Além disso, com a chegada de mais turistas, estamos qualificando, cada vez mais, os profissionais”, destaca.

O desempenho de Sergipe supera significativamente a média nacional, que apresentou crescimento de 9,7% no mesmo intervalo. Os dados foram compilados pelo Ministério do Turismo a partir de informações oficiais da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), vinculados ao Ministério do Trabalho e Emprego. No Nordeste, o estoque de empregos formais no turismo passou de 402.507, em setembro de 2023, para 463.852, em setembro de 2026, uma expansão de 15,2%, correspondente a 61.345 vínculos adicionais. Sergipe lidera o crescimento percentual entre os estados nordestinos, à frente de Alagoas, que registrou alta de 22,4%, e Maranhão, com 20,3%.

O avanço também acompanha o aquecimento do turismo brasileiro. Em setembro de 2026, o setor alcançou 2.435.935 trabalhadores com carteira assinada em todo o país, o maior número para o mês desde 2023. Na comparação com setembro daquele ano, foram acrescentados 214.475 vínculos, enquanto, em relação a setembro de 2025, o crescimento foi de 2,4%, equivalente a 57.507 trabalhadores a mais.

Diferentes segmentos

A expansão do emprego no turismo é resultado do fortalecimento de uma atividade que movimenta diferentes segmentos da economia, como hotelaria, bares, restaurantes, transportes, agências de viagens, comércio e serviços. Em Sergipe, a estratégia de promoção turística desenvolvida pelo Governo do Estado, por meio da Setur, tem contribuído para ampliar o fluxo de visitantes, diversificar os mercados emissores e consolidar o destino no cenário nacional.

Além da participação em feiras e eventos especializados, a Setur desenvolve ações de relacionamento com o trade turístico, capacitações de agentes de viagens, famtours e fampress, viagens de familiarização que permitem apresentar os atrativos sergipanos a profissionais do turismo e a formadores de opinião respectivamente.

Paralelamente, há a captação e a realização de grandes eventos, entre eles, o 40º Congresso da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que reuniu, aproximadamente, 1,2 mil participantes este ano, a 81ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), realizada em outubro, um dos principais eventos nacionais das profissões ligadas ao Sistema Confea/Crea e Mútua, com mais de 5.600 congressistas, e o Ironman 70.3, que, pela terceira vez, será sediado em Aracaju no final de novembro, com estimativa de participação de mais 1.300 atletas. Esses eventos ampliam a movimentação turística ao longo do ano, atraindo públicos de diferentes segmentos e estimulando a permanência dos visitantes no estado.

Vale destacar, ainda, o Calendário de Eventos de Sergipe, criado na gestão Fábio Mitidieri, que contém todos os eventos públicos e privados com interface com o turismo em diversos tipos: cultural, de negócios, de esportes, religiosos, de lazer e de entretenimento dos 75 municípios sergipanos. É um instrumento para o fortalecimento do turismo no estado, pois tanto os visitantes quanto os fornecedores de serviços turísticos podem se organizar com base nesse calendário. Foi uma ação, inclusive, que atendeu a uma antiga demanda do setor turístico. E mais: houve a criação dos eventos-âncoras, a exemplo do Arraiá do Povo e as Vilas da Páscoa, do Forró, da Criança e do Natal Iluminado.

Qualificação de profissionais

As estratégias implementadas mostram que o Governo de Sergipe passou a tratar o turismo como política pública de desenvolvimento, investindo nas mais diversas áreas, inclusive, na qualificação dos trabalhadores do setor turístico. Segundo a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), de setembro de 2023 até o momento, por meio dos programas Primeiro Emprego e Qualifica Sergipe, foram executadas 291 turmas de cursos de qualificação profissional relacionados ao turismo. Dessas turmas, 284 foram concluídas, com 4.735 pessoas qualificadas, e 7 estão em andamento (145 vagas). Para 2028, a previsão é de 102 novas turmas, com oferta de 1.859 vagas, em cursos como agente de viagens, operador de turismo receptivo, recepcionista em meios de hospedagem, garçom, cozinheiro, inglês instrumental para o turismo, entre outros.

Ao ressaltar como o fortalecimento do turismo desencadeia um ciclo positivo em múltiplos setores econômicos, a secretária de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Márcia Pacheco, enfatiza a importância de preparar a mão de obra local. “Quando o turismo cresce, os impactos positivos se espalham por toda a economia. É uma atividade que movimenta mais de 70 setores da cadeia produtiva, gerando oportunidades que vão muito além dos hotéis, bares e restaurantes. O aumento do fluxo de visitantes impulsiona o comércio, o transporte, a construção civil, os serviços, a agricultura, a produção de alimentos e diversos outros segmentos. Esse movimento fortalece os empreendimentos, estimula novas contratações e amplia as oportunidades de trabalho e renda para a população. Por isso, o turismo também precisa ser compreendido como uma importante política de geração de emprego e desenvolvimento econômico. Na Seteem, acompanhamos esse crescimento e trabalhamos para aproximar a qualificação profissional das demandas do mercado, preparando os sergipanos para aproveitar as oportunidades que surgem com a expansão dessa atividade”, destacou a gestora.

Todo esse movimento gera impactos que vão além do período de realização dos eventos, beneficiando hotéis, restaurantes, transportadoras, receptivos, guias de turismo e diversos outros empreendimentos. Com mais turistas circulando e consumindo os produtos e serviços locais, cresce também a necessidade de ampliar equipes e contratar profissionais, fazendo com que o desenvolvimento do turismo se converta em mais trabalho, renda e oportunidades para a população sergipana.

Fonte: Governo de SE