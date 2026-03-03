Sergipe ocupa 2ª posição entre os estados do Nordeste com o maior rendimento domiciliar per capita

Sergipe registrou o segundo maior rendimento domiciliar per capita da região Nordeste em 2025, conforme resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Os valores, calculados pela razão entre o total dos rendimentos domiciliares, em termos nominais, ou seja, sem correção pela inflação, e o total dos moradores da residência, foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

O resultado da pesquisa registrou, ainda, o maior aumento percentual do Nordeste no valor da renda domiciliar per capita mensal, em relação a 2024. Com 15,2% de avanço, o valor mensal por morador em 2025 foi, em média, R$ 1.697, enquanto em 2024 o número era de R$ 1.473.

A gerente de Estudos Socioeconômicos do Observatório de Sergipe, Michele Doria, avalia os dados apresentados pela pesquisa. “Esse crescimento indica uma melhora na renda média das famílias sergipanas, refletindo um cenário de aquecimento econômico no estado. Uma maior renda disponível favorece o consumo, fortalece atividades locais e amplia oportunidades, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população, ainda que se trate de renda nominal, que não considera os efeitos da inflação”, afirma.

Pnad Contínua

Desde 2012, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para acompanhar as flutuações periódicas em temas como habitação, força de trabalho, acesso à internet, educação e fontes de rendimento, e proporcionar uma análise sobre o desenvolvimento socioeconômico do país.

As informações da Pnad Contínua abrangem a divulgação de recortes mensais, trimestrais e anuais, e os dados são recolhidos por meio de diversas visitas domiciliares. A pesquisa proporciona o cruzamento de dados em nível estadual, regional e nacional, oferecendo uma visão ampla da situação socioeconômica das localidades.

Fonte: Governo de SE