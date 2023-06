Sergipe participa de missão do Consad na Estônia

A convite do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração Pública (Consad) a Secretaria de Estado da Administração (Sead) participou, na Estônia, da missão internacional E-Governance Conference 2023. A missão, que aconteceu até a última sexta-feira, 02, na Finlândia, teve como foco absorver conhecimento de iniciativas transformadoras para que possam traçar um caminho para a transformação digital em seus Estados, para viabilizar a oferta de serviços públicos mais inclusivos e eficientes.

Para a secretária da Administração, Lucivanda Rodrigues, a digitalização dos serviços públicos é um dos objetivos estratégicos do plano de governo do governador Fábio Mitidieri, que tem uma visão inovadora com foco na melhoria dos serviços prestados aos cidadãos, com uso de tecnológicas que buscam a modernização do estado. “A cooperação entre os entes e os conhecimentos adquiridos durante a missão terão grande valia no processo de digitalização dos serviços públicos do Governo de Sergipe. A Estônia é considerada o país mais digital do mundo e oferece serviços públicos de forma desburocratizada, ágil e com um atendimento excelente aos cidadãos. Essas ações são direcionadas para uma administração mais digital, transparente e inclusiva”, considerou a secretária.



Sobre a Missão

Durante a participação no evento E-Governance Conference na Estônia, a secretária teve a oportunidade de compartilhar experiências com estrategistas do setor público, tomadores de decisão e implementadores de políticas de tecnologia de organizações públicas e privadas de todo o mundo.

A agenda do Consad foi cumprida em Tallinn, capital política e econômica da Estônia, que é reconhecida como uma das ‘Cidades Europeias do Futuro’ e um centro de inovação.

Nos primeiros dias da missão os membros da comitiva visitaram Tallinn para compreender como a cidade se tornou uma referência em inovação e transformação digital. Eles tiveram a oportunidade de conhecer a estratégia adotada pela prefeitura da cidade, na digitalização dos serviços públicos, a partir da apresentação do vice-prefeito Joosep Vimm.

Durante a visita, também conheceram Ülemiste, o bairro mais inteligente da Estônia, e participaram de uma apresentação da experiência de implementação da plataforma de interoperabilidade estoniana, o X-Via, que já é utilizada em estados brasileiros.

Nos dias 30 e 31 de maio ocorreu o E-Governance Conference, onde foram apresentados estudos de caso da Estônia e Ucrânia. Além disso, ocorreram workshops sobre lições aprendidas na digitalização, painéis sobre colaboração para inovação e discussões sobre como a inovação digital impulsiona mudanças sociais e econômicas. Houve também workshops sobre serviços digitais em constante desenvolvimento e melhoria, desafios e oportunidades da transformação digital do governo brasileiro, e estudo de caso sobre os desafios da interoperabilidade e transformação digital entre os estados.

Durante a missão o grupo participou do projeto Finlândia Digital e explorou a ligação entre os países da Finlândia e Estônia por meio do X-Road.

O embaixador do Brasil na Estônia, MPC José Antonio Gomes Piras, participou da reunião de balanço da missão, com o objetivo de viabilizar cooperação para possíveis projetos serem replicados nos estados brasileiros.

Participação

A missão contou com a participação de representantes de 23 estados do Brasil, o que indica um amplo envolvimento de diferentes regiões do país e também do Poder Judiciário. Além disso, a presença do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do estado do Amazonas e de outras entidades privadas. Contou ainda com a participação de prefeitos de cidades brasileiras e do governador do Tocantins Wanderlei Barbosa.

