Sergipe recebe premiação do título estadual de 2022

O Sergipe comemorou seus 113 anos de história recebendo a premiação do título estadual de 2022. O presidente do clube, Ernan Sena, recebeu, na última segunda-feira, 17, do presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, a chave do carro avaliado em R$ 100 mil, que serve como premiação pela taça.

O Sergipe foi bicampeão estadual neste ano ao derrotar o Falcon na final. Além do carro, o clube garantiu vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e na Série D do Brasileiro.