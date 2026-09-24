Sergipe recebe Selo ODS Ouro por iniciativas alinhadas à Agenda 2030

O Governo de Sergipe recebeu, na última quarta-feira, 23, em São Paulo, o Selo ODS na categoria Ouro, reconhecimento concedido a iniciativas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à Agenda 2030. A outorga ocorreu durante a Conferência Nacional pela Paz e Sustentabilidade, realizada na Federação para a Paz Universal (UPF), em Pinheiros.

Sergipe foi representado pela primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, pelo secretário de Estado da Saúde, Jardel Mitermayer, e por representantes das áreas envolvidas nas iniciativas apresentadas no processo de certificação.

O reconhecimento reúne 18 iniciativas de diferentes áreas da administração estadual, entre assistência social, saúde, educação, políticas para as mulheres, trabalho, inovação, meio ambiente, segurança pública e planejamento.

Érica participou da mesa “Desafios e oportunidades relacionados à paz e Agenda 2030”, na qual apresentou a experiência sergipana na articulação entre políticas públicas e defendeu uma abordagem que associe proteção social à construção de autonomia e oportunidades.

“Esse reconhecimento é resultado de um Governo inteiro trabalhando. Ninguém faz nada sozinho. Somos um time. E quando a gente soma assistência, saúde, educação, habitação, emprego, políticas para as mulheres, segurança e meio ambiente, consegue olhar de verdade para quem está na ponta. A pessoa não é só a fome que sente, não é só a renda que falta ou a necessidade de uma cirurgia ou de uma casa. A gente precisa olhar para ela por inteiro, garantir proteção para quem precisa hoje e, ao mesmo tempo, criar oportunidades para transformar o amanhã”, afirma Érica.

Na Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), três iniciativas integram o processo: Prato do Povo, relacionado ao ODS 1; CMais Cidadania, ao ODS 10; e Novo Lar, ao ODS 11.

Os programas fazem parte de um conjunto de políticas desenvolvido em um período de mudança nos indicadores sociais do estado. A insegurança alimentar grave em Sergipe, que chegou a 30% em 2021 e 2022, caiu para 5,5% em 2023 e para 4% em 2024.

O Estado também conquistou, em 2025, o 1º lugar nacional na categoria Combate à Desigualdade do Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Sergipe registrou crescimento de 32,47% no Ibem Trabalho, indicador da FGV Social que considera aspectos relacionados ao mercado de trabalho.

Em setembro de 2025, outro marco foi registrado: pela primeira vez, Sergipe passou a ter mais trabalhadores com carteira assinada do que famílias beneficiárias do Bolsa Família. Eram 357.444 empregos formais diante de aproximadamente 356 mil famílias atendidas pelo programa federal. Os dados se referem a universos diferentes, mas ajudam a dimensionar a expansão do mercado formal ao lado da manutenção da proteção social.

Saúde entre as iniciativas reconhecidas

Na saúde, o Opera Sergipe – cirurgias bariátricas integra o processo relacionado ao ODS 3. O programa ultrapassou 60 mil cirurgias, com 34 tipos de procedimentos, e alcançou resultados nacionais.

Dados referentes a 2025 colocaram Sergipe em 1º lugar no Brasil, proporcionalmente à população, na realização pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de cirurgias bariátricas por videolaparoscopia e de cirurgias plásticas mamárias femininas não estéticas.

O secretário da Saúde destacou a importância do reconhecimento, que mostra os avanços ocorridos na saúde pública no estado. “Sergipe hoje ocupa o primeiro lugar do Brasil, proporcionalmente à população, na realização de cirurgias bariátricas e mamárias pelo SUS. É um resultado muito importante para a saúde pública do nosso estado e que mostra o alcance do Opera Sergipe. Já são mais de 60 mil cirurgias realizadas, em 34 tipos de procedimentos. Receber esse reconhecimento mostra que saúde também é desenvolvimento sustentável. Por trás de cada número existe uma pessoa que recuperou a saúde, a qualidade de vida e a possibilidade de retomar sua rotina. É isso que dá sentido a esse trabalho”, destacou o secretário Jardel Mitermayer.

Políticas de diferentes áreas

Além das iniciativas da Seasic e do Opera Sergipe, o processo reúne ações como Cozinha Sustentável, Sergipe no Mundo, CMais Mulher, SunTech Innovation, Primeiro Emprego, CentroLab Hackathon, Sergipe Delas, Neutralização de COâ‚‚, Gerenciamento Costeiro de Sergipe, Educação Ambiental, Mediação de Conflitos nas Escolas, parceria institucional entre Seplan e Unit e o projeto Alma Africana, entre outras relacionadas no processo.

A participação de Sergipe levou ao encontro uma experiência baseada na articulação de políticas que vão da segurança alimentar e proteção social à saúde, habitação, educação, qualificação e emprego, além das agendas de igualdade, meio ambiente e cultura de paz.

A Conferência Nacional pela Paz e Sustentabilidade reuniu representantes do poder público, terceiro setor, iniciativa privada e sociedade civil para discutir os desafios relacionados à paz, ao desenvolvimento sustentável e à implementação da Agenda 2030.

Fonte: Governo de SE