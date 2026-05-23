Sergipe registra a 2ª melhor qualidade de vida do Nordeste no IPS Brasil 2026

Segundo os resultados do Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, divulgados nesta semana, Sergipe possui a segunda melhor qualidade de vida entre os estados da região Nordeste e ocupa a 12ª posição no ranking nacional, com pontuação de 62,10. Os dados, analisados pela Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), levam em consideração indicadores sociais e ambientais para avaliar a capacidade dos estados e municípios de atender às necessidades da população.

O resultado obtido em 2026 demonstra a estabilidade da qualidade de vida em Sergipe, já que o estado manteve a mesma colocação registrada no ano anterior. “Os dados comprovam que as ações realizadas pelo Governo de Sergipe, traçadas em nosso planejamento estratégico, estão trazendo resultados efetivos para os sergipanos e sergipanas. A implementação e o acompanhamento das políticas públicas seguem contribuindo para que Sergipe se destaque regional e nacionalmente como um estado que garante condições mais dignas de saúde, educação e inclusão social para os cidadãos”, destacou o secretário da Seplan, Julio Filgueira.

A pesquisa produz índices e análises referentes aos 5.570 municípios brasileiros, a partir da avaliação de 57 indicadores distribuídos nas dimensões Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades, além de seus respectivos componentes. Quanto mais próximos de 100 forem os resultados obtidos, melhor é o desempenho apresentado. Os dados também permitem o cálculo das médias estaduais e nacionais.

Sergipe esteve entre os 13 estados que ultrapassaram a média nacional de 46,82 na dimensão Oportunidades, que recebeu a menor pontuação no estudo. Esse indicador avalia as condições necessárias para que os cidadãos possam atingir seu pleno potencial, considerando aspectos como garantia de direitos, liberdades individuais e de escolha, inclusão social e acesso ao ensino superior.

No ranking estadual, o município de São Francisco obteve o maior índice, com 67,23 pontos, seguido por Aracaju (66,35), Poço Verde (64,91), São Miguel do Aleixo (64,89) e Moita Bonita (64,88). Entre as capitais brasileiras, Aracaju ocupa a 14ª posição.

Em 2025, o ranking dos municípios sergipanos era composto por Aracaju, São Francisco, Moita Bonita, São Miguel do Aleixo e Cedro de São João. Já Poço Verde subiu 13 posições em relação à classificação de 2025, apresentando melhorias expressivas nos componentes Liberdades Individuais e de Escolha e Inclusão Social.

São Francisco, município que ocupa a primeira colocação estadual em qualidade de vida em 2026, ultrapassou Aracaju ao apresentar melhores resultados nos componentes Nutrição e Cuidados Médicos Básicos, Moradia, Inclusão Social e Segurança Pessoal.

No cenário nacional, a média registrada foi de 63,40. As unidades federativas mais bem posicionadas foram o Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina, respectivamente. Entre as capitais, destacaram-se Curitiba (PR), Brasília (DF) e São Paulo (SP). Já as menores pontuações foram registradas pelo Pará e, entre as capitais, por Porto Velho (RO).

IPS

Desenvolvido pela organização internacional Social Progress Imperative, o IPS é uma ferramenta que produz indicadores para medir se as políticas públicas nas áreas social e ambiental estão gerando resultados positivos. No Brasil, o índice é elaborado pelo Instituto IPS em parceria com a Imazon, Fundação Avina, iniciativa Amazônia 2030 e o Centro de Empreendedorismo da Amazônia.

Os 57 indicadores analisados são provenientes de bases de dados de instituições públicas, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e avaliam componentes como Nutrição e Cuidados Médicos Básicos, Água e Saneamento, Moradia, Segurança Pessoal, Acesso ao Conhecimento Básico, Acesso à Informação e Comunicação, Saúde e Bem-Estar, Qualidade do Meio Ambiente, Direitos Individuais, Liberdades Individuais e de Escolha, Inclusão Social e Acesso à Educação Superior.

Fonte: Governo de SE