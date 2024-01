Sergipe registra aumento na cobertura vacinal contra a febre amarela

No ano de 2023, Sergipe foi um dos destaques na cobertura vacinal contra a febre amarela. O estado saiu de 20,1% em 2022 para 59,9% no ano passado, o que representa um aumento de 40 pontos percentuais nos índices vacinais durante o período de janeiro a outubro, de acordo com os dados do Ministério da Saúde.

Apesar do destaque na vacinação, Sergipe não faz parte da área endêmica para a doença. A implantação do imunizante no calendário vacinal ocorreu de forma gradativa em todos os estados do país e é utilizado como forma de prevenção da doença, que pode levar a óbito.

De acordo com a gerente interina do Programa de Imunização da SES, Illani Paulina, o aumento dos índices se dá pela mobilização em melhorar os índices de cobertura vacinal em todo o Brasil. “O movimento realizado pelo Ministério da Saúde, estados e municípios contribuiu para esse aumento que apresentava queda em todo o território nacional. Vivemos em um cenário de retomada de nossas coberturas vacinais como um todo, e em Sergipe não foi diferente”, destacou.

Esquema vacinal

A vacina contra a febre amarela faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para crianças de nove meses a menores de cinco anos, com a aplicação da primeira dose e o reforço aos quatro anos. Crianças maiores de cinco anos que receberam a primeira dose mas não receberam o reforço no período correto devem ser vacinadas novamente com mais uma dose. Já para o público de cinco a 59 anos que não recebeu nenhuma dose, a orientação é ser vacinado com uma dose única.

Fonte: Governo de SE