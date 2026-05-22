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Sergipe registra maior crescimento da renda do trabalho do país

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O rendimento do trabalhador sergipano alcançou um marco histórico e reflete diretamente na qualidade de vida da população. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/IBGE) mostram que Sergipe registrou o maior crescimento proporcional da renda média do trabalho entre todos os estados brasileiros entre o 4º trimestre de 2022 e o 1º trimestre de 2026. O rendimento médio mensal passou de R$ 2.287 para R$ 3.031, um aumento de 32,5% e ganho absoluto de R$ 744.

O crescimento demonstra um cenário de maior dinamismo econômico, geração de oportunidades e valorização do trabalho em Sergipe. O avanço representa melhoria concreta na vida das famílias sergipanas. Isso porque o aumento da renda amplia o poder de compra da população, fortalece o comércio, movimenta a economia e permite que mais pessoas tenham acesso a melhores condições de moradia, alimentação, educação e lazer.

Outro dado de destaque é que Sergipe passou a liderar o ranking de maior rendimento médio do Nordeste no primeiro trimestre de 2026, alcançando R$ 3.031 e superando estados como Rio Grande do Norte e Pernambuco. Em 2022, Sergipe ocupava a quarta posição regional.

No caminho certo

O secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, destacou que o avanço da renda representa muito além de dignidade e oportunidades para a população sergipana. “Esse resultado mostra que Sergipe está avançando no caminho certo, com geração de oportunidades, fortalecimento do mercado de trabalho e valorização da renda do trabalhador. Quando a renda aumenta, melhora a vida das famílias, cresce o poder de compra da população e a economia se fortalece como um todo. Ver Sergipe alcançar o maior crescimento proporcional da renda do país e liderar o rendimento médio do Nordeste é motivo de orgulho, porque demonstra que os sergipanos estão conquistando mais qualidade de vida, dignidade e perspectivas de futuro. Seguiremos trabalhando para ampliar as oportunidades de emprego, qualificação profissional e desenvolvimento econômico em todas as regiões do estado”, frisou.

A série histórica da PNAD Contínua reforça esse avanço ao apontar que o primeiro trimestre de 2026 registrou o maior rendimento médio já alcançado em Sergipe desde o início da pesquisa, em 2012. O resultado evidencia não apenas a recuperação econômica, mas também o fortalecimento da renda das famílias e da capacidade de consumo da população. Os indicadores refletem um momento positivo para o estado, marcado pelo fortalecimento do mercado de trabalho, estímulo à atividade econômica e ampliação das oportunidades para os sergipanos.

Os avanços da renda e do emprego formal em Sergipe representam mais segurança e dignidade para os trabalhadores. A carteira assinada garante proteção social, estabilidade financeira e acesso a direitos trabalhistas fundamentais, como férias remuneradas, 13º salário, FGTS e previdência social. Esse cenário fortalece não apenas a vida das famílias sergipanas, mas também a economia do estado, já que trabalhadores com renda estável conseguem consumir mais, investir no bem-estar da família e movimentar o comércio local. Além disso, os rendimentos mais altos refletem uma maior valorização da força de trabalho do sergipano, reconhecendo a dedicação, a qualificação e a importância dos profissionais para o crescimento econômico e social de Sergipe.

Fonte: Governo de SE

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