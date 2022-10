Sergipe registra saldo positivo de 1.872 vagas de emprego

Análise realizada pelo Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), com base nos dados do Novo Cadastro Geral de empregados e desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Previdência, revelou que houve saldo positivo de 1.872 vagas de emprego com carteira assinada no estado, em agosto deste ano.

O saldo decorre da diferença entre 9.916 admissões e 8.044 desligamentos, no período analisado.

Emprego por grupamento de atividades econômicas em agosto/2022

A análise dos dados apontou que, em agosto, houve abertura de vagas em todos os sete grupamentos de atividades econômicas do estado, com destaque para a Indústria de Transformação que registrou abertura de 555 postos de trabalho. Em seguida ficaram os grupamentos do Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (+555 vagas); Administração pública, defesa e seguridade social, saúde humana e serviços sociais (+208 vagas); Serviços (+174 vagas); Construção (+120 vagas); Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (+89 vagas) e Outras Indústrias (+78 vagas).

Dentre os municípios sergipanos, Aracaju registrou a maior criação de vagas de trabalho, no mês analisado, com 793 postos de trabalho criados, seguido de Frei Paulo (+175 vagas), Simão Dias (+145 vagas) e Itabaiana (+126 vagas).

Os municípios que registraram maior número de fechamento de postos de trabalho foram Nossa Senhora do Socorro (-184 vagas), Japoatã (-58 vagas) e Riachuelo (-15 vagas).

Fonte: Infonet