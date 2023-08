Sergipe registra terceira maior redução de mortes violentas no Brasil

Diferentemente do cenário vivenciado há sete anos, que elevou Sergipe ao patamar negativo de um dos estados mais violentos do país, a quantidade de vidas perdidas decorrentes de crimes letais como homicídios, latrocínios e lesões corporais vem apresentando quedas desde 2016. A redução mais recente nos indicadores de violência no estado foi a diminuição de 19,2% nos crimes violentos letais intencionais em comparativo feito entre o primeiro semestre de 2023 e os seis primeiros meses de 2022. O dado é do Monitor da Violência, do portal G1, e foi divulgado nesta quinta-feira, 17.

De acordo com o levantamento feito pelo Monitor da Violência, que é uma publicação produzida em parceria entre o portal G1, o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o Brasil apresentou uma queda de 3,4% na quantidade de crimes como homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte no comparativo entre os seis primeiros meses de 2022 e os de 2023.

Ainda segundo o Monitor da Violência, os quatro estados que mais reduziram a quantidade de mortes decorrentes desses crimes foram Roraima, com queda de 22,5%; Paraíba, com redução de 22,4%; Sergipe com diminuição de 19,2%; e Rondônia com queda de 19,1%. Os dados da publicação feita pelo portal G1, em parceria com a USP e o FBSP, validam a queda na incidência dos crimes violentos letais intencionais em Sergipe.

Para o secretário da segurança pública de Sergipe, João Eloy de Menezes, os números divulgados pelo Monitor da Violência são uma importante forma de validação dos resultados que vêm sendo apresentados pela SSP. “Nossos dados já apontavam para a efetividade das nossas ações de fortalecimento das ações de segurança pública visando o bem-estar da nossa população e a garantia dos direitos do nosso povo”, comentou.

João Eloy de Menezes ressaltou que o trabalho da segurança pública em Sergipe está focado em garantir o direito à vida e a tranquilidade de toda a população sergipana. O secretário revelou ainda que a diminuição dos crimes violentos letais como homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte é resultado do planejamento e operacionalidade dos servidores que fazem a SSP.

“A gente trabalha com frentes bem claras, a exemplo da reformulação da nossa Polícia Científica, que passa por um processo histórico e tem feito muita diferença; investigações com nossa Polícia Civil, com grandes investimentos contra o crime organizado e investigações na área do combate ao homicídio, crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas”, destacou João Eloy.

Além da reformulação da Polícia Científica e das investigações que são desenvolvidas pela Polícia Civil, o secretário também atribuiu o resultado positivo ao trabalho que vem sendo desenvolvido nas ruas pela Polícia Militar. “Nossa Polícia Militar atua fazendo o mapeamento das manchas criminais, fazendo rondas e abordagens, justamente para identificar armas ilegais e evitar que novos crimes contra a nossa população venham a ocorrer. É um compromisso da SSP”, pontuou João Eloy de Menezes.

