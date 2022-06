Sergipe se destaca no Circuito Paralímpico Loterias Caixa de Atletismo 2022

Estudantes da Rede Pública Estadual de Educação de Sergipe participaram, entre os dias 17 e 19 de junho, da Segunda Fase Nacional do Circuito Paralímpico Loterias Caixa de Atletismo 2022. A competição ocorreu no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo, e a equipe formada por quatro paratletas trouxe para casa quatro medalhas, três delas pelo primeiro lugar.

O Circuito Brasil Loterias Caixa é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e patrocinado pelas Loterias Caixa. Este é o mais importante evento paralímpico nacional de atletismo, natação e halterofilismo. Composto por quatro fases regionais, duas nacionais e um campeonato brasileiro de cada modalidade, tem como objetivo desenvolver as práticas desportivas em todos os municípios e estados brasileiros, além de melhorar o nível técnico das modalidades e dar oportunidades para atletas de elite e novos valores do esporte paralímpico do país.

A estudante Luciele Carolaine Brito Santos, do Centro de Excelência Vitória de Santa Maria, unidade que oferta o Ensino Médio em Tempo Integral, em Aracaju, foi a grande campeã no arremesso de peso e ainda alcançou o recorde brasileiro com a marca de 11.86 na classe T20 (para atletas com deficiência intelectual leve). A aluna Kelianny dos Santos, da Escola Estadual Senador Leite Neto, também em Aracaju, conquistou o 4º lugar nos 100m, na classe T11 (atletas com deficiência visual total).

De acordo com o professor e treinador da equipe, Antônio Ferreira Júnior, outros dois ex-estudantes da Rede Estadual também se destacaram. “Os outros dois paratletas são ex-alunos da Escola Estadual Senador Leite Neto, Jadson Santos Souza, que obteve o 1º lugar nos 1.500m e o 2º lugar nos 800m na Classe T20 (para atletas com deficiência intelectual leve); e Victor dos Santos Barreto, que foi campeão nos 100m da Classe RR1 Petra (para cadeirantes com paralisia cerebral).

