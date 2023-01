Sergipe será sede do Aberto Nacional de Judô

Com um extenso calendário de eventos esportivo em 2023, Sergipe também será sede do Aberto Nacional de Judô. A realização do evento foi definida após reunião entre a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, e o presidente da Federação Sergipana de Judô, Euder Lima, na última quarta-feira, 25.

O evento será realizado em parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer, e a Federação Sergipana de Judô. As inscrições serão realizadas por intermédio da federação e terá atletas dos 15 aos 23 anos.

O Aberto Nacional é uma competição oficial da Confederação Brasileira de Clubes que reúne os melhores atletas e clubes de judô do país. Em 2022, Sergipe já foi sede de uma seletiva para os Jogos Sul Americanos.

A secretária Mariana Dantas comemora a chegada de mais uma competição nacional para o calendário de eventos esportivos do estado. “Sergipe tem muitos atletas de judô treinando para as Olimpíadas e com essa competição nacional sendo realizada aqui no estado esses atletas estarão em vantagem, pois não terão custos com viagem e hospedagem para competir. Além disso, essas competições nacionais agregam ao nosso calendário de eventos esportivos e fortalecem o nosso turismo e a nossa economia”, ressalta.

O presidente Euder Lima fala sobre a expectativa para a realização do evento no estado. “Ano passado, nós tivemos 312 atletas participando da seletiva para os Jogos Sul Americanos e, para o Aberto Nacional, a expectativa é de mais de 400 atletas inscritos de todo o país. Teremos muitos inscritos, mas esperamos ter sergipanos no pódio, já que temos excelentes atletas aqui”, afirma.

Fonte: Governo de Sergipe