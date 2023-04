Sergipe tem cesta básica mais barata entre as capitais no mês de março

A cesta básica de Aracaju segue sendo a mais barata entre as capitais do país, custando R$ 546,14 no mês de março. O dado faz parte da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e analisada pelo Observatório de Sergipe.

Os dados foram coletados em 17 cidades, e apontaram queda no valor entre fevereiro e março: no segundo mês de 2023, a cesta custava R$ 552,97. De fevereiro para março, a redução foi de 1,24% no valor da cesta.

No comparativo entre o custo da cesta e o valor do salário mínimo líquido em março, observou-se que quase 45,35% desta remuneração foi necessária para cobrir o custo dos alimentos básicos para uma pessoa adulta. Em fevereiro, no entanto, o percentual foi de 45,91%.

O Dieese estimou, ainda, que o valor necessário para manter uma família com dois adultos e duas crianças no último mês deveria equivaler a R$ 6.571,52, ou 5,05 vezes o mínimo reajustado de R$ 1.302,00. Em março, foi necessário trabalhar, em média, 92 horas e 17 minutos para adquirir a cesta. Em fevereiro, a jornada necessária foi de 93 horas e 26 minutos.

No cenário nacional, o preço da cesta básica sofreu queda em 13 das 17 capitais analisadas. Além de Aracaju, os menores valores médios foram registrados em Recife (PE), com R$ 578,73, e João Pessoa (PB), com R$ 579,57. Já os valores mais elevados foram verificados em São Paulo (SP), com R$ 782,23; Florianópolis (SC), com R$ 742,23; e Rio de Janeiro (RJ), com R$ 735,62.