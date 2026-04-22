Sergipe tem previsão de chuvas moderadas nesta quarta-feira, 22

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), renovou o estado de atenção devido à previsão de chuvas fracas a moderadas em todo o estado até as 23h59 desta quarta-feira, 22. O acumulado de chuva pode superar 50 milímetros (mm) em alguns locais, com ventos fortes variando de 40 a 70 quilômetros por hora (km/h) e possibilidade de descargas elétricas em pontos isolados.

Segundo a equipe de meteorologia da Semac, a chance de precipitações moderadas está relacionada à atuação de cavados nos baixos níveis da atmosfera, em conjunto com o escoamento de ventos sudeste em direção ao leste do Nordeste brasileiro, favorecendo a ocorrência de chuvas em todo o território sergipano.

Estado de atenção

A Semac reforça a importância de atenção redobrada por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, que podem sofrer alagamentos, e recomenda o acompanhamento dos boletins meteorológicos e das orientações da Defesa Civil. A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas segue monitorando continuamente as condições atmosféricas e novas atualizações poderão ser emitidas a qualquer momento.

Fonte: Governo de SE