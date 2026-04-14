Sergipe tem previsão de chuvas moderadas nesta terça, 14

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), informa a previsão de chuvas fracas a moderadas no litoral e agreste do estado até as 23h59 desta terça, 14 de abril. No período, o acumulado de chuva pode superar 50 milímetros nessas regiões, com os ventos também de fracos a moderados. O cenário meteorológico é de estado de atenção, com instabilidades climáticas, presença de nuvens em todo o estado e aumento da umidade.

De acordo com a análise meteorológica da equipe técnica da Semac, a presença de nuvens sobre o território de Sergipe está associada à atuação de um cavado, que é um prolongamento de um sistema de baixa pressão atmosférica, e que está sobre o oceano Atlântico, próximo a Sergipe. Também influenciam o clima o escoamento de ventos sudeste provenientes do oceano Atlântico, que favorecem o aumento da nebulosidade sobre o território sergipano.

No litoral, agreste e sertão, a possibilidade é de céu nublado pela manhã e céu parcialmente nublado à tarde, à noite e de madrugada. A previsão é de que os ventos sejam moderados de manhã à noite e fracos na madrugada. A variação de temperatura prevista é de 23°C a 28°C no litoral, de 20°C a 29°C no agreste e de 22°C a 32°C no sertão.

Estado de atenção

A Semac reforça a importância de atenção redobrada por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e recomenda o acompanhamento dos boletins meteorológicos e das orientações da Defesa Civil. A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas segue monitorando continuamente as condições atmosféricas, e novas atualizações poderão ser emitidas a qualquer momento.

Fonte: Governo de SE