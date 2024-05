Sergipe tem sete municípios em situação de emergência

Dos sete municípios sergipanos que, atualmente, estão com decreto de situação de emergência homologado pelo Governo do Estado, seis são por conta da seca e estiagem, e o município de Laranjeiras, no Território da grande Aracaju, em razão do alto índice de chuvas ocorridas nas últimas semanas.

O volume pluviométrico acima da média ocasionou o transbordamento do Rio Cotinguiba, e, por conseguinte, o alagamento de vias públicas no centro da cidade, dois povoados e um conjunto residencial, resultando em 48 pessoas desalojadas e 80 indiretamente afetadas.

Segundo o superintendente estadual de Proteção e Defesa Civil, tenente-coronel Luciano Queiroz, o município cumpriu os requisitos obrigatórios. “Por atender alguns critérios da Portaria de nº 260 do Governo Federal, a exemplo de relatório fotográfico, de danos humanos e materiais, bem como o relatório de prejuízos públicos, a Defesa Civil Estadual encaminhou um parecer técnico ao Governo do Estado, que homologou o decreto de situação emergencial, de modo que mediante as ações realizadas pela Supdec e a prefeitura, 46 desalojados já retornaram para suas casas e dois estão recebendo aluguel social”, explicou.

Também muito afetado pelas chuvas, o município de Maruim decretou situação de emergência. “Recebemos da gestão local a solicitação via sistema eletrônico, porém, no processo de avaliação constatamos a ausência de alguns elementos necessários, a exemplo dos relatórios de assistência social e de gastos do município. Informamos as pendências para que elas sejam solucionadas, e com os critérios atendidos, de acordo com a portaria, encaminharemos o parecer para o Governo do Estado”, ressaltou.

Seca e estiagem

Nos territórios do agreste central e centro sul sergipano, os municípios de Carira, Frei Paulo, Nossa Senhora Aparecida, Poço Verde e Tobias Barreto, respectivamente, permanecem com o decreto de situação de emergência vigente, em razão da seca e estiagem, cuja duração é de 180 dias. Já o município de Nossa Senhora da Glória, no alto sertão sergipano, terá a vigência concluída na próxima segunda-feira, 20.

Fonte: governo de SE