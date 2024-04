Sergipe terá chuvas intensas até o dia 24 de abril

Os centros de meteorologia dos estados do Nordeste confirmaram na última quarta-feira, 17, o alerta de chuvas intensas na região até o dia 24 de abril. O boletim foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sob o respaldo dos nove estados nordestinos. Desde o início da semana, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas de Sergipe (Semac) vem monitorando as condições meteorológicas e emitindo boletins a fim de atualizar a previsão do tempo em todos os territórios do estado.

Confira a nota conjunta:

A partir desta quinta-feira, 18, até a próxima quarta-feira, 24, o tempo deverá ficar predominantemente úmido e com chuvas em grande parte da região Nordeste, especialmente na faixa leste desde a Bahia até o Rio Grande do Norte e, na faixa norte do Ceará até o Piauí; no interior da região, há também condições de chuvas, principalmente no centro-sul do Ceará, oeste da Paraíba e centro-norte do Piauí.

Ao longo do dia 18, um sistema frontal deverá avançar pelo extremo sul da Bahia e, mesmo distante no oceano, contribuirá para intensificar o fluxo de umidade no leste da região. Entre os dias 19 e 20, essa configuração sinótica deverá contribuir para que ocorram chuvas intensas entre o leste da Bahia, Sergipe e Alagoas.

No período de 21 a 24, o fluxo de umidade do oceano para o continente (predomínio da circulação da Alta Subtropical do Atlântico Sul-Asas) e uma maior intensificação da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical), irão favorecer a ocorrência de pancadas de chuva em toda a faixa leste desde a Bahia até o Rio Grande do Norte e também na porção mais norte até o Piauí. Há uma maior probabilidade de que os volumes mais expressivos (podendo pontualmente ultrapassar 100 mm) poderão ser registrados em áreas do leste e agreste dos estados de Sergipe e Alagoas. Não se descarta também, volumes significativos no agreste meridional e leste de Pernambuco (áreas de divisa com Alagoas).

Devido às incertezas e atualizações dos diversos modelos numéricos de previsão do tempo, faz-se necessário o acompanhamento e a atualização diária das previsões de tempo, bem como dos avisos meteorológicos especiais emitidos pelo Inmet.