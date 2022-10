Sergipe terá cincos representantes no Torneio Nacional de Ginástica Rítmica

O Colégio Jardins e Clube Jardins Iracema Alves será representado pelas ginastas Maria Elisa, na categoria juvenil 2; Anne Santos, na categoria juvenil; e Maria do Carmo, na infantil 1.

“Eu estou achando incrível, uma experiência muito boa, muito gratificante e especial para mim e para minha equipe, estou muito feliz com o resultado que obtive aqui e me proporcionou sair do meu estado” disse Maria do Carmo, atual campeã da categoria infantil 1 dos Jogos Escolares TV Sergipe.