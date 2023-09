Sergipe terá estande inovador na Abav Expo 2023

A participação de Sergipe na 50ª edição da Abav Expo promete ser impactante. Com um estande ainda maior do que em outras edições, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), apresentará um espaço com 100 metros quadrados que mescla sergipanidade e tecnologia de um modo ainda mais inovador. Esta edição da Abav Expo acontecerá entre os dias 27 e 29 de setembro, no Riocentro, no Rio de Janeiro.

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, o estande posiciona um novo momento do turismo de Sergipe, que, enquanto política pública, é uma prioridade do governador Fábio Mitidieri. “O estande vai trazer a assinatura do Instituto Banese, da equipe do arquiteto Ezio Déda, que é superintendente do Instituto e responsável pelo Museu da Gente Sergipana. Esse espaço vai apresentar um conceito de imersão e emoção para divulgar, em especial, a temporada do verão 2023/2024 no estado”, explica o secretário.

Isso significa que os saberes e fazeres, as belezas naturais, a sergipanidade e o aconchego, que são intrínsecos ao destino, vão ser expostos de forma interativa e muito singular no estande. Ele será dividido em ambientes bem específicos: um espaço naturalista; o Ambiente Lampião; a Casa do Artesão Sergipano; o Ambiente Túnel, onde todos poderão apreciar os destinos turísticos do estado; e um ambiente com destaque para o patrimônio cultural de Sergipe, que será a sala do governador.

O secretário Marcos Franco destaca um fator marcante da participação de Sergipe na edição de 2023 da Abav Expo: “Pela primeira vez na história do estado – e penso que da Abav –, um governador vai participar dos três dias da feira, estando no estande, participando das rodadas de negociações. Ou seja: Sergipe vai consolidar na Abav 2023 o novo posicionamento e o novo momento do Governo do Estado, que tem trabalhado para tornar Sergipe um dos roteiros destaques do Nordeste”.

Segundo o presidente da ABIH/SE, Antônio Carlos Sobrinho, graças ao empenho e ao investimento do governador Fábio Mitidieri, por meio de uma parceria entre Setur, Instituto Banese e ABIH/SE, o estande de Sergipe na Abav Expo 2023 deve ser um dos mais visitados da feira. “Vamos apresentar para agentes de viagem de todo o Brasil as potencialidades turísticas de nosso estado de uma forma inovadora, por meio do uso de tecnologia e experiências, apresentação de grupo folclórico, comidas típicas… Podemos afirmar que Sergipe está de volta ao cenário do turismo nacional”, avalia.

Sobre a Abav Expo 2023

Promovida pela Associação Brasileira de Agências de Viagens, a Abav Expo 2023 é o maior evento de turismo do Brasil. A feira reúne os principais players do setor do país e também do exterior, facilitando a interação com agentes da área, os principais intermediários do mercado de viagens brasileiro. A expectativa é de que haja um público de mais de 35 mil visitantes.

Com o mote “O mundo todo do turismo se encontra lá”, a feira receberá compradores de diversos países: Estados Unidos, México, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, Peru, Colômbia, Bolívia, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Portugal. Esta edição será realizada no Riocentro, centro de convenções na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e marca o 50º aniversário do evento.

Programação da Abav Expo 2023

27 de setembro – quarta-feira

9h – Cerimônia de Abertura – CINCO (Centro de Convenções)

11h – Palestra Steve Wozniak – Cofundador da Apple, apenas para convidados

13h – Abertura oficial da 50ª Abav Expo

14h – Início das atividades da área de capacitação

16h – Coletiva de Imprensa Oficial (auditório Copacabana)

20h – Encerramento do 1º dia

20h30 – Show Diogo Nogueira – CINCO (Centro de Convenções)

28 de setembro – quinta-feira

13h – Início das atividades

14h – Início das atividades da área de capacitação

18h – Apresentação do Destino Anfitrião da Abav Expo 2024

20h – Encerramento do 2º dia

29 de setembro – sexta-feira

13h – Início das atividades

13h30 – Início das atividades da área de capacitação

15h – Lançamento da planta da Abav Expo 2024 no estande da Abav

20h – Encerramento da 50ª Abav Expo Internacional de Turismo

Fonte: Governo de SE