Sergipe terá semana com chuvas leves e persistentes em todo estado

As chuvas típicas de inverno ocorrerão com mais frequência durante o decorrer desta semana nos oito territórios sergipanos, porém, com o índice pluviométrico sem valores consideráveis. De acordo com a meteorologia, para esta quarta-feira, 13, espera-se durante a madrugada e manhã, chuvas leves no interior e tempo nublado no litoral, podendo ocorrer pancadas isoladas a qualquer momento. Pela tarde existe a possibilidade de precipitações leves e isoladas nos territórios do Alto Sertão e Centro Sul Sergipano e tempo nublado nos outros seis.

Já à noite, o clima tende a ter tempo nublado ao longo de todo estado. No litoral, os termômetros registram mínimas de 21,3°C e máximas de 28,2°C, já no interior eles marcam entre 20,2°C e 28,1°C.

Para a madrugada da quinta-feira, 14, o tempo fica nublado nos Territórios do Baixo São Francisco, Centro Sul, Grande Aracaju e chove nos demais. A manhã, tarde e noite será de tempo nublado em Sergipe, e ocorrendo chuvas, elas serão rápidas e isoladas. As temperaturas mínimas ficam em torno de 21,5°C no litoral e 19,6°C no interior. Já as máximas serão de 27,9°C nos oito territórios sergipanos.