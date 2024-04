Contas de energia sofrerão reajuste em Sergipe

Na última terça-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a tarifa de energia dos sergipanos atendidos pela Energisa será reajustada.

Os novos valores entrarão em vigor, a partir da próxima segunda-feira, 23, e sofrerá efeito médio para o consumidor de 1,16%.

Segundo a Aneel, os principais itens que influenciaram o índice de reajuste aprovado foram os gastos com pagamentos de encargos setoriais, os custos com transmissão de energia e a retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário.