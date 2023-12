Sergipe vai participar do Salão Nacional do Turismo 2023

O Salão Nacional do Turismo está de volta após 12 anos. E Sergipe vai participar da edição de 2023 por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), que, com toda a sergipanidade, vai expor os inúmeros atrativos turísticos, a exemplo das belezas naturais, da cultura e da gastronomia. O evento será realizado a partir desta sexta-feira, 15, até o domingo, 17, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, comenta que este é o último evento nacional do ano do qual a Setur participa, e destaca a importância dele para a promoção do Destino Sergipe. “Estamos fechando 2023 com chave de ouro ao participar do Salão Nacional do Turismo. Esse evento, que retorna depois de mais de uma década e que vai reunir todos os estados da federação, é uma importante vitrine para divulgar os atrativos turísticos do nosso estado, consolidando-o como importante destino do Nordeste e também do Brasil”, avalia.

Sergipe ocupará três espaços de experiências. Em um deles, será apresentado o turismo sol e praia, destacando as praias onde serão realizadas as atividades esportivas, culturais e gastronômicas do Verão Sergipe 2024, de 12 de janeiro a 12 de fevereiro. Do litoral sul, serão evidenciadas as praias da Caueira, em Itaporanga D’Ajuda, e Abaís, em Estância. Já no litoral norte, serão as de Pirambu, no município de mesmo nome, e Ponta dos Mangues, em Pacatuba.

Em outro espaço, o turismo de natureza estará em destaque com o Cânion de Xingó, em Canindé do São Francisco, no alto sertão do estado. Trata-se do mais famoso roteiro turístico do estado, onde o paredão rochoso e as águas esverdeadas do Velho Chico encantam visitantes e turistas de todo o país e também do exterior. Além disso, no terceiro espaço, voltado ao turismo cultural, o público vivenciará a experiência de descobrir que Sergipe é o ‘País do Forró’, com distribuição de folhetaria e divulgação do Arraiá do Povo e da Vila do Forró em 2024.

Sobre o Salão

O Salão Nacional do Turismo contará com os 26 estados mais o Distrito Federal, que, juntos, apresentarão o Brasil aos brasileiros e estrangeiros que visitarem o evento. Realizado em um espaço de 25 mil metros quadrados, o Salão tem expectativa de receber um público de dez mil pessoas por dia.

O evento terá apresentações culturais, como Vanessa da Mata, Sambô e Maiara & Maraísa, além de gastronomia regional de todo o Brasil. Também serão ministradas palestras informativas sobre o setor, atraindo o público para aprender e se aprofundar na indústria turística.

Fonte: Governo de SE