Sergipe vai receber mais de 600 atletas para o Campeonato Brasileiro Sub-18 de Atletismo

Os melhores esportistas de atletismo sub-18 estarão reunidos em Sergipe no próximo final de semana, nos dias 11, 12 e 13 de agosto, na pista da Universidade Tiradentes (Unit), em Aracaju. Os atletas estarão competindo no Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa Sub-18 de Atletismo, evento realizado através da parceria entre o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e a Federação Sergipana de Atletismo (FSAt).

Um total de 643 atletas brasileiros estão inscritos na competição, além de 134 clubes e associações. Durante o evento, Sergipe vai receber atletas do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os atletas deverão confirmar a inscrição no evento no Congresso Técnico que antecede a competição, na quinta-feira, 10, às 16 horas, de forma virtual.

As disputas começam na sexta-feira, às 8 horas, com a prova dos 100 metros do decatlo. A primeira final do dia acontece às 14h20, com a prova feminina do lançamento do martelo. O Brasileiro Sub-18 de Atletismo termina no domingo, 13, às 16 horas, com a prova de revezamento 4×400 metros. A entrada é franca e a competição será transmitida ao vivo pela TV Atletismo Brasil.

A competição reúne as provas de 100 metros rasos, arremesso de peso, lançamento de martelo, salto em distância, salto em altura, 400 metros rasos, 100 metros com barreiras, salto com vara, 1500 metros rasos, lançamento do disco, 2 mil metros com obstáculos, revezamento dos 4×100 metros rasos, salto triplo, 800 metros rasos, lançamento do dardo, 5 e 10 mil metros em marcha atlética, 400 metros com barreiras e revezamento dos 4×400 metros.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, ressalta o tamanho da competição e convida os sergipanos a prestigiar os atletas. “Sergipe tem recebido grandes eventos esportivos, a exemplo do Aberto de Judô, o Troféu Brasil de Ginástica e o Jungle Fight. Esse final de semana também teremos um grande evento de atletismo acontecendo na pista da Unit, em Aracaju. São boas oportunidades de estar mais perto do esporte e de conhecer novas modalidades e se apaixonar. O estado vai receber mais de 600 atletas de todo o país competindo e dando um verdadeiro show de garra e determinação. Vale a pena assistir, ainda mais porque estará acontecendo aqui tão pertinho da gente. Vamos prestigiar os nossos atletas e abrilhantar o evento com a torcida animada que o sergipano sabe fazer”, convida a secretária.

Fonte: Governo de SE