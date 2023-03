Sergipe vence o Fluminense-PI e se mantém no Grupo B da Copa do Nordeste

No último domingo, 05, o Sergipe venceu o Fluminense-PI de virada por 3 a 1 na Arena Batistão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

Durante a partida, Gabriel Vireira abriu o placar para o Tricolor, mas Romulo Carioca, contra, Braga e Pedro Henrique marcavam para os alvirrubros.

O resultado deixa o Sergipe na vice-liderança do Grupo B, com 10 pontos, mesma quantidade do Ceará, que tem um jogo a menos. Já o Fluminense-PI segue com apenas dois pontos e na lanterna do Grupo A.

Pela “Lampions League”, o Sergipe volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, diante do Sport, na Ilha do Retiro. Já o Fluminense-PI joga somente no dia 14 de março, às 21h30, contra o Bahia, no Lindolfo Monteiro.

Fonte: Globo Esporte SE