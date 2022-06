SergipePevidência abre edital de credenciamento para a perícia médica

O SergipePrevidência abriu edital de credenciamento (01/2022) de profissionais médicos (pessoa física) para a prestação de serviços de perícia médica em aposentados e pensionistas do Governo do Estado, referentes à concessão de benefícios relacionados à saúde. As Inscrições serão realizadas via formulário digital (clique aqui) até o próximo domingo, 12.

De acordo com a comunicação do órgão, a atuação dos profissionais será na assessoria, com a finalidade de realizar processos judiciais; revisão para reversão de aposentadoria/reforma por invalidez; análise de processos para reconhecimento de atividades especiais; avaliação para fins de isenção IRPF, IPI, IOF; inclusão de dependente para IRRF; análise de laudos médicos para fins de compensação previdenciária; e atribuições relacionadas.

Em relação aos requisitos para o credenciamento: ter nacionalidade brasileira, ou se estrangeiro gozar das prerrogativas legais correspondentes; possuir diploma ou atestado de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, fornecido por Instituição de Ensino Superior credenciada pelo MEC e registro regular no Conselho Regional de Medicina; não possuir antecedentes criminais; estar apto com as obrigações eleitorais; e não se encontrar em exercício de mandato eletivo.

Inscrições

O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para preenchimento da ficha de inscrição, via formulário da internet; e conferir com cuidado a confirmação dos dados preenchidos antes de enviar a inscrição. Vale lembrar que somente serão aceitos documentos com imagens no formato do documento em PDF.

O título do arquivo deverá corresponder, exatamente, ao nome do documento anexado, por exemplo, diploma de graduação. Os arquivos ilegíveis e sem nomeação serão considerados sem validade e não será estabelecida pontuação. O candidato é responsável pela qualidade dos arquivos anexados.

O candidato deve se atentar que, uma vez confirmada a inscrição, não poderá ser anexado mais nenhum documento, sendo o candidato responsável pela quantidade e qualidade das imagens, e documentos anexados. Somente serão aceitos arquivos de até 10MB.

Finalizado o envio da documentação, o candidato receberá em seu e-mail, no ato da inscrição, cópia com o que foi anexado.

Confira o edital de credenciamento de médicos na íntegra.

Mais informações pelo telefone (79) 3198.0800, pelo whatsapp exclusivo para mensagem (79) 9191.6274 e pelo e-mail [email protected]

Fonte: Governo de Sergipe