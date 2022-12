SergipePrevidência aprimora atendimento via Whatsapp

O SergipePrevidência aprimora um dos canais de atendimento, o Whatsapp. O telefone fixo (79) 3198-0800 passa a funcionar também como Whatsapp – em substituição ao número (79) 99191-6274. No caso do Whatsapp, o sistema continua exclusivo para a comunicação via mensagem em texto ou áudio. Para o contato por ligação, continua sendo o telefone fixo.

Parte de um conjunto de melhorias, a novidade visa aprimorar e facilitar o fluxo de comunicação e relacionamento entre segurado e Instituto, especialmente, no que se refere ao agendamento de vaga para atendimento e informações sobre os serviços ofertados pelo órgão.

A mudança soma-se aos canais de atendimento institucionais já existentes: site (sergipeprevidencia.se.gov.br), Portal do Segurado (aviso via site), Aplicativo Meu RPPS, e-mail ([email protected]) e telefone fixo (79 3198-0800).

Localizado na Praça General Valadão, 32, bairro Centro, em Aracaju – Palácio Serigy, o SergipePrevidência funciona de segunda a sexta, das 7h às 13h.

Fonte: Governo de Sergipe