Serviço do Banco de Leite Marly Sarney será transferido para Maternidade Municipal Lourdes Nogueira

Com o objetivo de ampliar o atendimento durante o período da sazonalidade, os serviços do Banco de Leite Marly Sarney (BLH) serão transferidos a partir da próxima terça-feira, 04, para o segundo andar da Maternidade Lourdes Nogueira, localizada em Aracaju. As instalações do BLH serão utilizadas, temporariamente, para comportar os leitos pediátricos a fim de atender a alta demanda enfrentada pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A mudança dos serviços do BLH é resultado de um termo de cooperação entre Governo do Estado e Prefeitura de Aracaju. Com a mudança, as instalações do Banco de Leite serão utilizadas pelo Hospital da Criança, de forma temporária, para comportar até 20 pontos de observação, um posto de enfermagem, um posto de medicação e dois consultórios médicos para atender pacientes com SRAG.

O prédio do Banco de Leite fica localizado ao lado do Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, e conta com um acesso direto entre as duas unidades, sendo fundamental e estratégico para a assistência pediátrica e o acolhimento das crianças.

De acordo com a coordenadora do BLH, Bárbara Reis, os serviços funcionarão normalmente no novo endereço. “Ficaremos por 60 dias, podendo ser prorrogado, na maternidade Lourdes Nogueira, fazendo todo o trabalho de rota, pasteurização do leite e sala de manejo. Além disso, a sala de pediatria será migrada para o Ambulatório de Seguimento (antigo Follow-up) que fica ao lado do anexo do Hospital da Criança. Então, é uma força tarefa entre a gestão estadual e municipal para podermos melhor atender as crianças com síndromes gripais que tanto necessitam neste momento”, explicou a coordenadora.

O Banco de Leite Marly Sarney é referência estadual e recebe a coleta de leite doado, fazendo o processo de pasteurização e enviando à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) para alimentar os bebês prematuros internados na Unidade de Terapia Neonatal (Utin).