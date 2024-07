Serviços de Saúde chegam a areia branca na 29ª edição do ‘Sergipe é Aqui’

A fim de promover o bem-estar à população, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) levará nesta sexta-feira, 5, vários serviços para o município de Areia Branca, sede da 29ª edição do ‘Sergipe é aqui’. Aos moradores, serão disponibilizados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais, consultas e exames médicos nas Carretas do Homem e da Mulher.

Na oportunidade, a SES também disponibilizará avaliação odontológica por meio do programa ‘Sorrir Sergipe’ para a prevenção do câncer bucal, onde passarão por uma consulta com um cirurgião bucomaxilofacial e estomatologista, para a análise de lesões suspeitas, sendo encaminhados para atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Além disso, os moradores poderão utilizar serviços do Laboratório Central de Sergipe (Lacen) realizando exames de sorologia. Já o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) possibilitará a coleta de amostras com cinco mililitros de sangue para cadastro de doador de medula óssea, bem como dará orientações sobre a importância da doação de sangue.

Centro de Reabilitação

O Centro Especializado de Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino (CER IV) também estará presente distribuindo a Cartilha do Usuário e orientando a população sobre o serviço realizado na unidade.

Fonte: Governo do Estado/SE