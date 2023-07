Serviços do Detran estão suspensos até dia 16 de julho

Os atendimentos do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) e das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) estarão suspensos, a partir desta sexta-feira até o próximo domingo, de 14 a 16, em virtude da manutenção do sistema de redes e modernização do ambiente tecnológico da autarquia.

O objetivo é proporcionar agilidade, segurança, melhor desempenho e prevenção de possíveis falhas do sistema. Durante esse período, os clientes não terão nenhum ônus em relação a pagamentos dos serviços com vencimentos nessas datas.

Segundo a diretora-presidente, Naleide de Andrade, o serviço de manutenção do sistema é essencial para que o Detran/SE possa estar atualizado e em condições de prestar um serviço de excelência ao cliente. ‘Essa suspensão é para a melhoria na tecnologia que dispomos e oferecemos ao cliente, na promoção de um sistema completo, integrado e com eficiência’, explica.

A presidente informa também que todos os documentos terão seus vencimentos prorrogados, quanto a permanência dos veículos que forem apreendidos nesse período, permanece inaltarado, já que a liberação somente ocorre nos dias uteis. “Essa suspensão não acarretará nenhum tipo de prejuízo ao cliente” reforçou a gestora do Detran/SE.

Aulas

Vale ressaltar que, nesse período, as aulas práticas e teóricas de direção veicular nas autoescolas credenciadas serão ministradas normalmente.

Fonte: Detran/SE