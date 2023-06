Servidores da Semics participam de Curso de Formação Básica de Agente de Desenvolvimento

Durante a última semana, servidores municipais da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Serviços – SEMICS, que conduzirão a ´Sala do Empreendedor de Lagarto´, participaram do Curso de Formação Básica de Agente de Desenvolvimento – AD.

O treinamento foi proporcionado aos servidores Daniel Jesus e a Sra. Luiza Calaffel, por meio da parceria entre a Prefeitura de Lagarto e o SEBRAE/SE.

As atividades de formação ocorreram em regime de imersão na capital sergipana, com excelentes práticas metodológicas de aprendizagem, com bons palestrantes e mediadores.

A proposta reverbera a abertura da ´Sala do Empreendedor´ no município de Lagarto, que garantirá aos munícipes empreendedores, acesso e suporte no ato da formalização de empresas (Micro Empreendedor Individual-MEI).

Para o Secretario Neirivan Nascimento, a ação reafirma o compromisso da Gestão da Prefeita Hilda Ribeiro em qualificar a oferta de serviços públicos no município potencializando o desenvolvimento da economia lagartense.

Fonte: Prefeitura de Lagarto