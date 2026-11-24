A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) informa que os servidores municipais poderão ter acesso antecipado à parcela do salário referente ao mês de novembro a partir da próxima quarta-feira, 25. A disponibilização será realizada pelo Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Para a maioria dos servidores, o valor integral estará disponível para liberação diretamente pelos canais de autoatendimento do banco, incluindo aplicativo, caixas eletrônicos e internet banking.

“O servidor pode fazer a adesão junto ao Banese, através de um termo de cooperação entre a PML e o banco. Na medida que houver o pagamento em relação às parcelas, o município repassará o valor ao banco, mas precisa da autorização do trabalhador. Esse contrato pode ser assinado via aplicativo, no autoatendimento, ou de forma presencial, na agência. Depois da assinatura do contrato, em até 24 horas, o dinheiro estará disponível. O objetivo do município é pagar toda a folha antes do dia 30”, explica a secretária municipal da Fazenda, Rafaela Pereira.

Os servidores que não tiverem acesso ao aplicativo ou cuja opção de antecipação não apareça automaticamente poderão procurar atendimento presencial na Agência Banese de Lagarto, localizada na Rua Dr. Laudelino Freire, nº 297, no Centro. O atendimento será realizado das 9h às 16h, conforme o seguinte cronograma:

Dia 25 de novembro, quarta-feira: servidores com nomes iniciados pelas letras de A a J.

Dia 26 de novembro, quinta-feira: servidores com nomes iniciados pelas letras de K a Z.

Para o atendimento presencial, será obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado.

Fonte: Prefeitura de Lagarto