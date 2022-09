Servidores do HUL e HU entram em greve

Na manhã desta quarta-feira, 21, os servidores do Hospital Universitário de Lagarto e de Aracaju realizaram atos de protesto na frente das unidades para declarar greve por tempo indeterminado.

Segundo o diretor do Sindicato dos trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado de Sergipe, Ricardo Abel, os servidores reivindicam mais valorização. Desde reajuste salarial ao fim do desabastecimento de materiais para serviços hospitalares.

Em nota, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) disse “que o processo de negociação com as entidades sindicais teve mais de 20 rodadas, porém sem solução. A empresa solicitou às entidades que apresentassem uma última contraproposta. Ao contrário do que sugere a boa prática em negociações coletivas de trabalho, as entidades sindicais apresentaram 3 propostas distintas e maiores do que as apresentadas anteriormente, ou seja, deixando claro que não estavam dispostas a nenhum tipo de negociação”.

Com informações do G1