Servidores do HUL realizam passeata e anunciam greve em Lagarto

Na manhã desta segunda-feira, 06, as principais ruas do Centro de Lagarto foram tomadas por diversos servidores do Hospital Universitário de Lagarto (HUL) que realizaram uma passeata como ato de protesto para declarar greve.

Participaram do ato cerca de 70 servidores, dentre eles enfermeiros, técnicos de enfermagem e técnicos de radiologia.

Segundo Ademir Pimentel, representante sindical do HUL, essa é uma grave nacional que está acontecendo em todo Brasil devido a falta de negociação com o governo e com a presidência da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

“Quero deixar a população lagartense ciente de que nós estamos de greve, mas temos colegas (Profissionais) que estão lá atendendo as urgência” ressaltou Ademir.