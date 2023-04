SES alerta para aumento de casos de síndromes respiratórias em crianças

Na noite da última sexta-feira, 21, a Secretaria de Estado da Saúde emitiu um alerta para o aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças, provocada pela circulação intensificada dos vírus Influenza A e B e Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

Segundo a SES, esses vírus atingem as crianças causando infecções das vias aéreas, demandando uma grande procura por serviços de saúde e atendimentos pediátricos, com alto índice de internamento.

“A SES recomenda que os casos de baixa complexidade, que apresentam sintomas mais leves, se dirijam às Unidades Básicas de Saúde, ou às unidades para síndromes gripais, no caso dos pacientes residentes em Aracaju”, orientou a pasta ao observar que os casos mais graves estão sendo encaminhados para os leitos especializados da rede hospitalar.

“A SES ressalta a necessidade de vacinar os grupos prioritários contra a Influenza, especialmente, as crianças de 6 meses a menores de seis anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias). A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde da capital e interior”, finaliza a nota.

Cabe destacar que, diante deste cenário, a SES criou um Comitê de Crise de Síndrome Respiratórias que busca alternativas emergenciais para enfrentamento à Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG. Entre as ações estão a ampliação de leitos para atender pacientes críticos – a Rede Estadual de Saúde ampliou para 70 leitos pediátricos qualificados, entre Unidades de Terapia Intensiva e Estabilização pediátrica – e aumentou para 148 leitos os leitos de enfermaria para internação, além de 56 leitos de observação nas portas de urgências, na capital e no interior do Estado.