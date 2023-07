SES alerta sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca

Criada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Câncer de Cabeça e Pescoço (SBCCP), a campanha do Julho Verde visa conscientizar a população sobre a necessidade da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a importância da prevenção, em especial sobre o câncer de boca.

O câncer de cavidade oral é definido como um conjunto de neoplasias malignas que acometem diferentes regiões anatômicas da cabeça e pescoço como lábio, língua, gengiva, assoalho de boca e palato duro. De acordo com referência técnica de Odontologia Especializada da SES, Fernanda Cosenza, o câncer de boca está entre os mais incidentes no Brasil, principalmente na população do sexo masculino.

“Atualmente, Sergipe encontra-se entre os sete estados brasileiros com maiores índices desse câncer, sendo no sexo masculino o terceiro tipo de câncer que mais ocorre no estado. A maioria dos casos de câncer de cavidade oral são diagnosticados em estágio avançado. Para reverter esse quadro, faz-se necessário estratégias de controle da doença, por meio de um conjunto de ações contínuas que se iniciam desde a prevenção com a diminuição da exposição a fatores de risco e na detecção, diagnóstico e tratamento precoce, contribuindo assim para o tratamento em tempo oportuno”, explicou.

A prevenção tem como objetivo informar a população sobre os principais fatores de risco à doença: tabagismo; consumo excessivo de bebida alcoólica, bem como a associação desses dois fatores; exposição solar prolongada sem proteção e a não vacinação contra o HPV. “Precisamos estar atentos aos sinais e sintomas iniciais característicos da doença, como uma ferida na boca que não cicatriza por mais de 15 dias; manchas ou placas avermelhadas, esbranquiçadas ou escuras; nódulo persistente, inchaço na mandíbula; sangramento sem causa conhecida em qualquer região da boca; lesões que não doem; dentes moles e doloridos sem causa e dificuldade de falar, mastigar e/ou engolir”, alertou Fernanda.

Fonte: SES