SES chama a atenção para o alto índice de óbitos por acidentes de trânsito em Sergipe

Chamar a atenção da sociedade para o alto índice de óbitos e de pessoas que sofrem sequelas por acidentes de trânsito, esse é o objetivo maior do Maio Amarelo, campanha que ocorre anualmente para levar a população a refletir durante um mês inteiro sobre segurança no trânsito. Este ano, o tema central do movimento é “Juntos salvamos vida”, conforme informou a referência técnica de Vigilância e Prevenção de Violência e Acidentes da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Karla Anacleto.

Os números atestam a importância da prevenção. As mortes por causas externas, quesito no qual estão inseridos os acidentes de trânsito, ocupam a terceira posição no ranking de mortalidade do estado. Em 2021, ocorreram 390 óbitos por acidentes de trânsito em Sergipe. Foram 338 mortes de pessoas do sexo masculino, o equivalente a 87% do total, outros 13%, o equivalente a 52 mortes, envolveram mulheres.

A categoria que mais morre são os motociclistas. Dos 390 óbitos registrados em 2021, eles somaram 238 mortes. Na sequência, os condutores de automóveis, com 65; pedestres, com 44 e em escala menor, os ciclistas, com 21 óbitos, e pessoas em outros tipos de veículos, com 22 óbitos, segundo dados da área de Vigilância e Prevenção de Violência e Acidentes da Secretaria de Estado da Saúde.

O Maio Amarelo aposta na conscientização dos condutores de veículos para reduzir a violência no trânsito e, com base nisso, a Secretaria de Estado da Saúde realizará algumas ações educativas durante a campanha. Serão duas Blitz, nos dias 18 de maio e oito de junho, em Itabaiana e Estância, respectivamente, que visam sensibilizar os usuários do trânsito sobre a importância do cumprimento das leis do trânsito e adoção de condutas responsáveis. No município serrano, apenas os motociclistas serão abordados.

Em Estância, um dos polos dos festejos juninos do estado, o público alvo será toda a população, segundo Karla Anacleto, informando que em ambas as blitz a SES terá o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), bem como de órgãos municipais como Superintendência de Trânsito (SMTT), Guarda Municipal e Secretaria de Saúde.

“Durante este mês de maio iremos promover ações educativas com ênfase na saúde, na melhoria da qualidade de vida e da mobilidade urbana, através da conscientização sobre as leis de trânsito”, enfatizou a referência técnica, acrescentando que um passeio ciclístico em Aracaju está programado para a manhã do dia 29 de maio, com participação aberta aos ciclistas da capital e do interior de Sergipe.