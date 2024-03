SES promove ação de prevenção para saúde dos rins nesta quinta-feira, 14

Nesta quinta-feira, 14, comemora-se o Dia Mundial do Rim. Em razão da data, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Universidade Tiradentes e o Banco do Estado de Sergipe (Banese), realizará uma ação na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, das 8h às 12h, para a avaliação de pessoas com a probabilidade de doença renal, a fim de chamar atenção para o cuidado com a saúde dos rins.

Trazendo a temática mundial ‘Saúde dos rins e exame de creatinina para todos: porque todos têm o direito ao diagnóstico e acesso ao tratamento’, a ação irá fornecer o exame de creatinina para pacientes com risco renal, que marca o funcionamento do rim. A campanha tem o intuito de avaliar os fatores de risco como a aferição de pressão arterial e glicemia, cujo benefício se estenderá além de apenas suscitar o diagnóstico.

Cenário renal

A Diretoria de Atenção Especializada em Saúde (Daes) da SES também reforça a conscientização da população para a prevenção, diagnóstico e tratamento precoce para as doenças renais. Dados da Sociedade Brasileira em Nefrologia apontam que uma em cada dez pessoas em todo mundo possuem alguma doença renal. No censo realizado entre 2005 e 2022, o número de pacientes renais dobrou, passando de 65 mil para 144 mil, decorrente de várias causas, a grande maioria diabéticos e hipertensos, principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença renal.

De acordo com a referência técnica da saúde do rim, Janaína Noronha, os rins possuem diversas funções importantes para o nosso corpo. “Controlar a quantidade de água do corpo, eliminar as toxinas, ajudar a controlar a hipertensão arterial, produzir hormônios que impedem a anemia e a descalcificação óssea, eliminar alguns medicamentos e outras substâncias são algumas das funções que os rins exercem”, explicou Janaína.

É importante salientar que a pessoa com doença renal crônica precisa adotar uma dieta controlada para a manutenção da saúde e o auxílio do tratamento por meio do acompanhamento com o nutricionista. “Enfatizamos ainda que a doença renal crônica altera também a vida social do paciente, tais como atividades de lazer, restrições ao trabalho, emprego, socialização. Portanto, é de fundamental importância a assistência integral e humanizada ao paciente e a sua família”, disse.

Alterações renais

A fim de evitar o comprometimento renal, a pessoa deve ficar atenta aos sinais que podem aparecer, como a hipertensão arterial, diabetes mellitus, inchaço nas pernas, cólica renal, infecção urinária (ardor para urinar ou dor lombar associada à febre, urina com mal cheiro ou turva, dificuldade para urinar ou sentir vontade de urinar muitas vezes ao dia), fraqueza ou palidez cutânea não explicada por outras causas.

Além disso, a população também deve se alertar para a Doença Renal Crônica (CRC), que se caracteriza por lesão nos rins que se mantém por três meses ou mais, com diversas consequências. A referência técnica ainda chama a atenção para o fato de que a doença em estágio inicial é silenciosa. “Ela não apresenta sintomas, sendo conhecida como ‘epidemia silenciosa’. Nos estágios mais avançados, o paciente precisa realizar o tratamento ambulatorial de hemodiálise ou diálise peritoneal”, explicou.

Assistência ao paciente

Em Sergipe, existem cinco clínicas com o serviço de hemodiálise, sendo quatro clínicas de gestão municipal (duas clínicas em Aracaju, uma clínica em Itabaiana e uma clínica em Estância); e uma clínica de gestão estadual no município de Lagarto. “A SES vem se mostrando sensível à necessidade de uma maior abrangência de acesso ao paciente portador de doença renal crônica, em especial ao acompanhamento ambulatorial na modalidade de hemodiálise e diálise peritoneal”, enfatizou Janaína.