Sesc abre inscrições para conclusão do Ensino Médio a distância

Esta é a segunda vez neste ano que o Serviço Social do Comércio (Sesc) disponibiliza vagas de forma gratuita para auxiliar as pessoas a retomarem os estudos.

O projeto é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), responsável pela plataforma de realização do curso. O Sesc EAD EJA terá duração de três semestres, com carga horária de 1.200 horas, sendo 80% das aulas em formato virtual e 20% presencial.

Em Sergipe, o polo EAD vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 18h às 20h30, na Av. Perimetral B, 250, no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. As aulas começarão no dia 15 de agosto.

Fonte: G1 SE