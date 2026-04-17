Setor de comércio e serviços avança em Sergipe, aponta IBGE

Sergipe apresentou resultados positivos nos acumulados do ano e dos últimos 12 meses no comércio varejista e setor de serviços, como indicam as Pesquisas Mensais do Comércio (PMC) e de Serviços (PMS). Produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os estudos são analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

Nos últimos 12 meses, o setor de serviços alcançou o desempenho positivo de 3,6%, enquanto no acumulado do ano, a alta foi de 0,4%. A receita nominal, por sua vez, apresentou alta de 4,6% no acumulado do ano e, nos últimos 12 meses, de 8,0%.

Já o comércio, considerando o volume de vendas do varejo, apresentou aumento de 3,2% no acumulado do ano e de 1,9% no acumulado de 12 meses. Na categoria do varejo ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, a PMC demonstrou variações positivas de 3,4% nos últimos 12 meses.

A gerente de Estudos Socioeconômicos do Observatório de Sergipe, Michele Doria, destaca que os dados apontam um cenário favorável para o setor varejista no estado. “O resultado do acumulado do ano mostra que o comércio varejista em Sergipe mantém uma trajetória positiva, mesmo diante de oscilações pontuais. O desempenho observado no primeiro bimestre reforça a relevância do setor para a atividade econômica do estado”, ressaltou.

Cenário Nacional

O Brasil também demonstrou crescimento nos indicadores anuais, tanto no setor de serviços, como no comércio. No acumulado de 12 meses, 20 das 27 unidades da federação alcançaram valores positivos no volume de serviços, resultando em uma elevação de 2,7%. Nessa categoria, Sergipe, com a alta de 3,6%, ocupa a 2ª posição entre os estados do Nordeste e a 7ª entre todos os estados do país.

Na análise do volume de vendas do comércio varejista, o acumulado de 12 meses no Brasil aumentou 1,4%. No cenário nacional, Sergipe ocupou a 15ª posição em volume de vendas com uma alta de 1,9% e, entre os estados do Nordeste, a 7ª colocação. Já no acumulado do ano, o país cresceu 1,5% e Sergipe ocupa o 11º maior desempenho nacional e o 5º entre os estados do Nordeste.

Mapas interativos

Com o objetivo de ampliar o acesso às informações econômicas em Sergipe de maneira simples e intuitiva, o Observatório de Sergipe produziu diversos mapas interativos que reúnem dados sobre o setor de comércio, de serviços, da construção civil e da inflação no Brasil. Estruturados na plataforma Power BI, os paíneis oferecem ao usuário uma experiência personalizada de pesquisa ao disponibilizar os indicadores em diversas camadas de análise.

Os mapas podem ser acessados na aba Painéis Interativos do site oficial do Observatório de Sergipe.

Fonte: Governo de SE