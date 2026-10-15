Setor de serviços em Sergipe acumula alta de 3,7% nos últimos 12 meses

Dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada na última quarta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que o setor de serviços em Sergipe acumulou alta de 3,7% nos últimos 12 meses. Com isso, o estado ocupa a 2ª posição no ranking do Nordeste e 6ª posição no ranking nacional referente ao período.

As informações, analisadas pela Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), por meio do Observatório de Sergipe, demonstram crescimento também se considerar o acumulado do ano, de janeiro a agosto, de 3,2%.

Ainda em agosto, o volume de serviços registrou um recuo de 1,7% frente ao mês de julho, na série com ajuste sazonal. Em relação ao mesmo período de 2025, houve retração de 0,7%. Já a receita nominal apresentou retração de 0,5% em agosto frente ao mês anterior. Mas, na comparação com o mesmo período do ano passado, Sergipe registrou crescimento de 4,5%. No acumulado do ano, a alta foi de 9,2%; e, dos últimos 12 meses, de 9,1%.

“O setor de serviços em Sergipe apresenta crescimento acima da média nacional no acumulado do ano até agosto, com destaque entre os estados do Nordeste. O resultado positivo também se estende ao acumulado dos últimos 12 meses, indicando a continuidade da expansão do setor na economia sergipana”, destacou a gerente de estudos socioeconômicos do Observatório de Sergipe, Michele Doria.

Cenário Nacional

No Brasil, o volume de serviços apresentou queda de 0,1% em relação ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. Na comparação com agosto do ano passado, o setor cresceu 0,6%. No acumulado do ano, o setor registrou alta de 1,7%, e, em 12 meses, de 2,2%.

No mês, das 27 unidades da federação, 13 registraram crescimento. Os maiores avanços foram observados em Rondônia (5,6%), Distrito Federal (3,7%) e Alagoas (3,5%). Por outro lado, Tocantins (-7,4%), Piauí (-5,9%) e Bahia (-4,8%) obtiveram as maiores retrações. Paraíba e Pernambuco não apresentaram variação.

No acumulado do ano, Distrito Federal (9,1%), Amapá (6,5%) e Roraima (6,5%) registraram os maiores acréscimos. Já Tocantins (-7,6%), Ceará (-4,8%) e Amazonas (-4,4%) obtiveram as maiores quedas. Sergipe (3,2%) ficou com o 6º maior crescimento do país e a 2ª posição entre os estados do Nordeste.

No acumulado de 12 meses, destacaram-se com as maiores altas Distrito Federal (9,0%), Rondônia (6,5%) e Roraima (4,7%). Em contrapartida, Tocantins (-5,8%), Amazonas (-5,6%) e Alagoas (-3,1%) pontuaram as maiores quedas. Sergipe (3,7%) ocupou a 6ª posição no ranking nacional e a 2ª posição no ranking do Nordeste.

Fonte: Governo de SE