Setor de Serviços em Sergipe apresenta 8º maior crescimento do país em setembro

O volume de serviços em Sergipe registrou avanço de 2% no mês de setembro, frente ao mês de agosto, na série com ajuste sazonal. Este dado coloca o estado no 8º lugar do ranking dos maiores crescimentos do país, além do 5º lugar do nordeste. As informações são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

De acordo com a pesquisa, em relação ao mesmo período do ano anterior, a alta é de 2,3%. No acumulado do ano, o setor cresceu 3,0% e, nos últimos 12 meses, 3,3%. A receita nominal cresceu 1,8% em setembro, frente ao mês anterior. Na comparação com o mesmo período do ano passado, Sergipe registrou alta de 8,5%. No acumulado do ano, o incremento foi de 9,0%; e, dos últimos 12 meses, de 8,9%.

“O setor de serviços de Sergipe avançou em setembro, em contraste com a leve retração observada no indicador nacional. O resultado positivo se repete no acumulado do ano e nos últimos 12 meses, períodos em que o estado se destaca com desempenho acima do resultado nacional, reforçando a continuidade da expansão do setor na economia sergipana”, explicou a gerente de estudos socioeconômicos da Seplan, Michele Doria.

Cenário nacional

No Brasil, o volume de serviços apresentou uma leve queda de 0,1% em relação ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. Na comparação com setembro do ano passado, o setor recuou 0,1%. No acumulado do ano, o setor registrou alta de 1,5%, e, em 12 meses, de 1,9%.

No mês, das 27 unidades da federação, 16 registraram crescimento. Os maiores avanços foram observados no Acre (7,1%), Piauí (5,4%) e Tocantins (4,6%). Por outro lado, Pará (-4,1%), Mato Grosso (-2,1%) e Paraná (-1,5%) obtiveram as maiores retrações. Rio Grande do Sul e Santa Catarina não apresentaram variação. Ambas com 2,0%, Sergipe dividiu com Pernambuco a 8ª posição no ranking nacional e a 5ª posição no ranking do Nordeste.

No acumulado do ano, Distrito Federal (8,1%), Acre (7,6%) e Amapá (6,8%) registraram os maiores acréscimos. Já Tocantins (-8,7%), Ceará (-4,7%) e Amazonas (-4,5%) obtiveram as maiores quedas. Sergipe (3,0%) ficou com o 6º maior crescimento do país e a 2ª posição entre os estados do Nordeste.

No acumulado de 12 meses, destacaram-se com as maiores altas Distrito Federal (7,8%), Acre (6,9%) e Amapá (4,2%). Em contrapartida, Tocantins (-8,0%), Amazonas (-5,3%) e Ceará (-3,1%) pontuaram as maiores quedas. Sergipe e Roraima (3,3% ambos) dividiram a 6ª posição no ranking nacional e a 2ª posição no ranking do Nordeste.

Fonte: Governo de SE