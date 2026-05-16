Sexto investigado por tráfico é preso durante fase final da Operação Feira Livre

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Narcóticos e Entorpecentes da Delegacia Regional de Estância, prendeu na tarde da última sexta-feira, 15, o sexto investigado no âmbito da Operação Feira Livre, deflagrada para combater o tráfico de drogas na região da feira de Estância.

Além do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário, as equipes policiais realizaram busca e apreensão na residência do investigado, concluindo todas as medidas judiciais deferidas durante a investigação.

Com a prisão efetuada nesta terceira fase da operação, a Polícia Civil finalizou integralmente o cumprimento dos mandados expedidos pela Justiça, resultando na captura de todos os investigados identificados ao longo das apurações.

As investigações tiveram início após denúncias anônimas apontarem intensa comercialização de drogas na região da feira livre de Estância. A partir das informações recebidas, a Divisão de Narcóticos e Entorpecentes iniciou diligências e levantamentos investigativos que se estenderam por aproximadamente três meses.

Durante a primeira fase da operação, realizada no início desta semana, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão domiciliar. Na ocasião, dois homens e uma mulher foram presos. Em um dos imóveis alvo das buscas, os policiais apreenderam pedras de crack e quantia significativa em dinheiro em espécie, resultando ainda na prisão em flagrante da investigada por tráfico de drogas.

Já na segunda fase, as equipes deram continuidade às diligências, localizando e prendendo outros dois investigados apontados como envolvidos na comercialização ilícita de entorpecentes na região.

As ações desenvolvidas ao longo da Operação Feira Livre tiveram como foco o enfrentamento ao tráfico de drogas, especialmente em áreas de grande circulação de comerciantes, feirantes e consumidores.

Os investigados permanecem à disposição do Poder Judiciário para realização das audiências de custódia e demais procedimentos legais cabíveis.

Fonte:SSP/SE