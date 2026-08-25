Sexto volume da coleção No Colo da Piedade será lançado sábado em Lagarto

A Tricentenária Paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Lagarto, por meio do pároco, padre Rodrigo Sant’Anna, e dos vigários, padre Paulo César Lima e padre Pedro Vidal, convida toda a comunidade para o lançamento do sexto volume da coleção No Colo da Piedade, de autoria dos escritores Alexandre Fontes, Claudefranklin Monteiro, Patrícia Monteiro e Taysa Mércia.

Com prefácio do professor Joabe Bernardo, a obra reúne importantes registros da história e da vivência religiosa local. Entre os temas abordados estão o processo histórico de evangelização do povoado Olhos d’Água; os oitenta anos da realização do Congresso Eucarístico Interparoquial de 1946; a trajetória de frei Cristóvão de Santo Hilário, falecido há cinquenta anos; e a implantação de movimentos pastorais voltados para a juventude. O volume também presta homenagens ao casal Toinho e Renildes e à saudosa dona Judite.

A publicação contou com o apoio de empresas locais e sergipanas: AD Promotora, A Sully Tex, BIOLAC, Casa dos Motores, Clínica de Repouso São Marcello, CETTA, Hiper Rocha, Lojas Brício, Minas, Murilo Farma e Quero Delivery.

O lançamento ocorrerá neste sábado, 29 de agosto, no Santuário Nossa Senhora da Piedade, após a Santa Missa das 19h.