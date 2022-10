Sílvio Romero é homenageado no Museu da Justiça do TJ do Rio de Janeiro

O Memorial do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, em parceria com o Museu da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, inaugurou no último dia 11, no Rio de Janeiro, a exposição ‘Filho da Natureza, Criado ao Sol – 170 anos de Sílvio Romero’, em comemoração ao marco de nascimento do sergipano Sílvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero ou simplesmente Sílvio Romero, que se destacou na área jurídica, cultural, crítica literária, na história, filosofia, educação e no folclore.

A solenidade de abertura aconteceu no final da tarde, no Palácio da Justiça, localizado à rua Dom Manuel, 29, Centro, Rio de Janeiro; e contou com as presenças do desembargador-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Henrique Carlos de Andrade Figueira; desembargador-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Edson Ulisses de Melo; da diretora do Memorial do Poder Judiciário de Sergipe, Sayonara Viana; Maria do Carmo Déda Chagas de Melo, curadora do Projeto Quinta Juriscultural; Maurício Meneses, gestor do projeto; do jornalista Merval Pereira, Pres. da Academia Brasileira de Letras (ABL); do jornalista sergipano Ancelmo Gois (jornal O Globo); Carmen Porto Romero, Selma Romero Malheiro (netas) e Fernanda Romero de Moraes (bisneta) do homenageado Sílvio Romero; além de magistrados do TJRJ.

Ao inaugurar a exposição ‘Filho da Natureza, Criado ao Sol – 170 anos de Sílvio Romero’, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Henrique Carlos de Andrade Figueira, enalteceu o sergipano Sílvio Romero, retratando a sua obra e estada no Rio de Janeiro, onde exerceu vários cargos de destaque.

“Para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é uma honra poder abrir suas portas para realização de intercâmbios culturais como este, que graças à gestão do Desembargador Edson Ulisses pôde engrandecer e trazer, à luz a da história, essa grande personalidade que foi Sílvio Romero”, concluiu.

Falando aos presentes, o Presidente do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, desembargador Edson Ulisses de Melo, ressaltou a vida e obra de Silvio Romero, afirmando ainda que, como sergipano sentia-se honrado estar presente e poder contribuir com a cultura e história de nosso país, com o evento que traz ao Rio de Janeiro.

“É uma honra para o Tribunal de Justiça de Sergipe compartilhar com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a exposição temporária e itinerante inserida no Projeto Quinta Juriscultural, que evidencia as várias faces e linguagens artísticas fomentadas e captadas nos diferentes contextos do país. Lançado em julho de 2021, com o objetivo de valorizar a cultura, as artes e resgatar a memória e a identidade do povo sergipano e hoje chega a sua 15ª edição”, finalizou.

A exposição apresenta recortes da vida de Sílvio Romero, através de peças de acervo e obras produzidas por artistas ao longo dos séculos XX e XXI. Sílvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero nasceu em Lagarto/SE, no dia 21 de abril de 1851. Durante sua estada no Rio de Janeiro, cursou o Colégio Atheneu Fluminense, de 1863 a 1867 e, anos depois, foi nomeado juiz municipal de Órfãos na cidade de Paraty, no Sul do Estado.

Em 1880, foi aprovado em concurso para a cadeira de Filosofia do Internato do Colégio Pedro II. Foi ainda relator da Comissão dos 21, do Código Civil e participou, em 1897, da fundação da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira nº 17. Faleceu no Rio de Janeiro, em 18 de junho de 1914.

Fonte: TJSE