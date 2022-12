Simão Dias acende as luzes do Natal Iluminado Nossa Gente

A magia do Natal já tomou conta da cidade de Simão Dias! A administração municipal realizou na noite do último sábado, 10 de dezembro, o acendimento das luzes do Natal Iluminado Nossa Gente.

O evento ocorreu na Praça Barão de Santa Rosa e reuniu o prefeito Cristiano Viana, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, o deputado Luciano Pimentel, secretários municipais, vereadores e colaboradores da gestão.

A programação contou ainda com a visita de Papai Noel, Benção Ecumênica, cantata de Natal e apresentação da Filarmônica Lira Sant’Ana.

Além da Praça da Matriz, diversos outros pontos espalhados pela cidade também receberam enfeites natalinos, a exemplo da Avenida Construtor João Antônio de Santana, entrada da cidade (estátua do vaqueiro) e Calçadão Dr. Joviniano de Carvalho.